Польша впервые за 30 лет объявила чрезвычайное положение — из-за ситуации на границе с Беларусью

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Президент Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Чрезвычайное положение вводят в районах Подляшского и Люблинского воеводств. Газета отмечает, что речь идет об ограничении гражданских свобод в этих регионах.

Также сообщается, что это первое чрезвычайное положение, объявленное в Польше после 1989 года. Решение президента представил его представитель Блажей Спичальський.

Чрезвычайное положение означает, что никому, кроме жителей охваченных им территорий, не разрешается находиться там (включая представителей неправительственных организаций, которые помогают беженцам, и журналистов).

Кроме того, как пишет газета, на время действия чрезвычайного положения может вводиться цензура СМИ, контроль за содержанием посылок, писем и денежных переводов, контроль содержания переписки и телефонных разговоров, или сигналов, передаваемых в телекоммуникационных сетях.