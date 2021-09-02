Gazeta Wyborcza: В Польше полицейские избили украинца до смерти

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В польском Вроцлаве после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Данные видеомониторинга свидетельствуют, что польские полицейские после задержания применили к мужчине неадекватную физическую силу, в результате чего он умер. Происшествие произошло 30 июля. Уроженец Немирова Винницкой области вечером возвращался домой городским автобусом, находясь после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения (в его крови выявили 1,5 промилле алкоголя).

Водитель автобуса, который заметил неадекватное поведение парня (тот якобы бил головой в окно автобуса), высадил украинца из транспортного средства на одной из остановок и вызвал спасателей, а те впоследствии — полицию.

Как пишет издание, хотя полицейские потом свидетельствовали, что украинец был очень агрессивным, применял физическое сопротивление и кусался, видеомониторинг после перевозки парня в центр для нетрезвых лиц этого не подтвердил. Газета обращает внимание, что в материалах дела нет данных с нагрудных камер полицейских, которые были отключены после его задержания, хотя до этого они записывали целый день. Данные видеомониторинга появились уже после перевозки украинца в вытрезвитель. На них видно, что задержанный скован наручниками, а на его лице есть характерные следы от применения перечного газа.

Gazeta Wyborcza обращает внимание, что в течение часа, пока парня оформляли в санитарно-медицинском учреждении, к нему применяли чрезмерную физическую силу: били полицейскими дубинками, кулаками и ногами, становились на шею ногами на полу, а позже на кровати, куда его перенесли. После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, полицейские и врач в медучреждении пытались оказать ему помощь и реанимировать. Впоследствии в вытрезвитель прибыла карета медицинской помощи, процедура реанимации безрезультатно продолжалась еще около часа.

Дело о гибели украинца ведет окружная прокуратура в городе Свидница. По информации издания, его открыли по статье о непреднамеренном доведении до смерти. Это грозит заключением до пяти лет. Погибший 25-летний украинец в прошлом году приехал на заработки в Польшу. Он работал на стройке. В Польше он познакомился с украинкой из Полтавы, на которой планировал в сентябре жениться.