Лето-2021 стало вторым среди самых жарких в Киеве за 140 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Unsplash / Karsten Würth
Лето-2021 стало вторым самым жарким в Киеве за последние 140 лет, превысив климатическую норму на 1,9 градуса.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, средняя температура воздуха летом в Киеве составляла +22,3 °С.
Как отмечается, нынешнее лето является рекордсменом также и в Украине, а в целом больше всего превысила показатели нормы погода в июле.
Также в обсерватории напомнили, что холоднее всего было 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4 °С, а жарче всего — 24 июня, когда воздух разогрелся до +35,5 °С.
Лето 2021 года установило 14 температурных рекордов, из них десять — в июне.
В то же время по количеству осадков лето этого года вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года (на проспекте Науки, где расположена обсерватория, выпало 77% климатической нормы).
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