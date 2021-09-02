Литва опубликовала видео, как беларусские пограничники силой гонят мигрантов через границу
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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Arvydas Anušauskas
Служба охраны госграницы Литвы обнародовала видео, на котором видно, как беларусские пограничники, применяя силу, гонят мигрантов на литовскую территорию.
На видео видно, как беларусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов, слышны крики: «Встаем, пошли, вперед».
«Беларусские пропагандисты, рассказывающие выдуманные истории о насилии со стороны наших пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно беларусские силовики. Например, так в Швенченском районе беларусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов», — сообщает Служба охраны.
По данным пограничников, мигранты провели на границе двое суток и отказались переходить границу, они хотели вернуться в Беларусь, а оттуда — домой.
- Литва — один из основных критиков режима Александра Лукашенко. Страна дала убежище сотням беларусов, которые бежали от политических преследований за участие в акциях против сфальсифицированных выборов президента в августе 2020 года. Официальный Минск не раз обвинял руководство Литвы «в финансировании переворота».
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Ирак решил эвакуировать своих граждан из Беларуси на фоне миграционного кризиса.