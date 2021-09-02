Литва опубликовала видео, как беларусские пограничники силой гонят мигрантов через границу

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Arvydas Anušauskas

Служба охраны госграницы Литвы обнародовала видео, на котором видно, как беларусские пограничники, применяя силу, гонят мигрантов на литовскую территорию.

На видео видно, как беларусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов, слышны крики: «Встаем, пошли, вперед».

«Беларусские пропагандисты, рассказывающие выдуманные истории о насилии со стороны наших пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно беларусские силовики. Например, так в Швенченском районе беларусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов», — сообщает Служба охраны.

По данным пограничников, мигранты провели на границе двое суток и отказались переходить границу, они хотели вернуться в Беларусь, а оттуда — домой.