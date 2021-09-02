Зеленский: Байден пообещал ввести новые санкции против России, если она начнет нарушать права Украины в энергетике

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Drew Angerer / Staff / Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом тот пообещал ввести новые санкции против России, если она будет нарушать права Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, это произойдет, если российский газопровод «Северный поток — 2» будет нарушать энергетическую безопасность Украины. Гарантии этой безопасности еще будут разрабатываться.

«Мы все должны иметь детали. В любом случае я знаю, то, что я сегодня слышал, если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к внедрению санкционной политики», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина, несмотря на все, будет бороться с этим энергетическим оружием.