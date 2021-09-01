Twitter представил режим безопасности от негативных комментариев и ненависти. Нарушителей ждет недельный бан

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Videvo

Twitter представил новую функцию — режим безопасности. Он будет защищать пользователей от негативных комментариев и языка вражды, а аккаунты-нарушители будут блокироваться на 7 дней.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Новая функция включается в настройках. Система автоматически анализирует все комментарии на странице и скрывает оскорбления. При этом, она оценивает не только содержание комментария, но и взаимодействие пользователя с его автором, чтобы не блокировать автоматически аккаунты, на которых человек подписан или с которыми часто общается (например аккаунт друга).

Функция также позволяет смотреть список всех помеченных негативных комментариев и заблокированных аккаунтов.

Пока функция доступна в тестовом режиме для аккаунтов на английском языке. Алгоритм системы проверяют на адекватную оценку комментариев (хейтер/друг).