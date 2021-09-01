«Талибан» заявил, что окружил последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер. Сопротивление призывают сдаться
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- Костя Андрейковец
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Боевики исламского движения «Талибан» заявили, что окружили последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер и призвали «Национальный фронт сопротивления» (НФС) Афганистана и его лидера Ахмада Масуда сдаться.
Об этом пишет Reuters.
Член руководства «Талибана» Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с лидерами провинции Панджшер не принесли результатов, хотя талибы «приложили много усилий», и теперь боевики намерены взять территорию силой. Жителям Панджшера они пригрозили войной.
Местные журналисты и СМИ передают, что талибы второй день безуспешно штурмуют провинцию в 3—4 районах.
- Войска Ахмада Масуда в Панджшере объявили ультиматум талибам еще 22 августа. Они потребовали децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, права и свободу для всех. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался.
- 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие атаки также не увенчались успехом.
- 26 августа в провинции Парван прошли переговоры между делегациями талибов и «Фронта национального сопротивления».