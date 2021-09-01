«Пообещал мне, что он будет». Зеленский анонсировал визит министра обороны США в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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French Embassy in the U.S. / Flickr
Осенью Украину посетит министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, сообщает УНН.
«Мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он пообещал мне, что он будет, и будут две команды работать осенью этого года. То есть, мы не откладываем политически куда-то — на следующий год, через год», — сказал он.
Также Зеленский отметил, что министр обороны США и глава Минобороны Украины подписали «два важных документа».
«Два документа — там есть и об увеличении военной помощи, и о сотрудничестве во многих направлениях безопасности. Будет разработка этого документа, так как это направление. Это соглашение будет расписано по деталям», — добавил он, уточнив, что для разработки документов Остин и прилетит в Украину.
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- Соединенные Штаты обещают до $60 миллионов военной помощи Украине.
- Украина работает над визитом президента США Джо Байдена в Киев. Конкретных договоренностей и дат пока нет, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что «сейчас мы к ним, а потом они к нам».