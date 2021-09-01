Экс-глава таможни времен Януковича через суд вернул себе 14 гектаров леса под Киевом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтар Владимир / УНИАН
Бывший глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник через суд вернул себе «Бучанское Межигорье».
Об этом, ссылаясь на решение Верховного суда от 26 мая, на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов.
«14 гектаров леса вновь ограждены 10-метровым забором. Три месяца назад, по ходатайству матери Игоря Калетника, последняя судебная инстанция вернула их семье 14 гектаров Бучанского леса», — написал он.
По словам Фирсова, суд опубликовал решение только 22 июня — после его запроса.
Также экс-нардеп сообщил, что сразу после решения суда, согласно которому землю вернули матери бывшего главы таможни Галине Калетник, Игорь Калетник переоформил имущество на себя.
Напомним, в конце августа 2015 года активисты снесли забор вокруг огромного участка Калетника.
- С декабря 2014 года Калетник объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении властью при организации голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014 года. По данным правоохранителей, он скрывался в России.
- 31 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины решила закрыть уголовное производство против Игоря Калетника в связи с «отсутствием в его действиях состава преступления».
- 11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины («Харьковские соглашения») и всех 236 депутатов, которые за него проголосовали. Впоследствии в СБУ сообщили о начале этой проверки.
- Через несколько дней в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия «Харьковских соглашений», принятых в 2010 году. Тогда эти соглашения фактически открыли дорогу к аннексии Крыма.
- В августе 2021 года СБУ вызвала на допрос экс-главу СБУ Валерия Хорошковского, бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, экс-главу Гостаможни Игоря Калетника и ряд других бывших чиновников и нардепов.