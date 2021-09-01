Экс-глава таможни времен Януковича через суд вернул себе 14 гектаров леса под Киевом

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Гонтар Владимир / УНИАН

Бывший глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник через суд вернул себе «Бучанское Межигорье».

Об этом, ссылаясь на решение Верховного суда от 26 мая, на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов.

«14 гектаров леса вновь ограждены 10-метровым забором. Три месяца назад, по ходатайству матери Игоря Калетника, последняя судебная инстанция вернула их семье 14 гектаров Бучанского леса», — написал он.

По словам Фирсова, суд опубликовал решение только 22 июня — после его запроса.

Также экс-нардеп сообщил, что сразу после решения суда, согласно которому землю вернули матери бывшего главы таможни Галине Калетник, Игорь Калетник переоформил имущество на себя.

Напомним, в конце августа 2015 года активисты снесли забор вокруг огромного участка Калетника.