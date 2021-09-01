CNN: США заключили тайное соглашение с талибами. Те сопровождали в аэропорту Кабула американцев
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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STR / Contributor
Военные США заключили секретное соглашение с «Талибаном» в рамках которого боевики сопровождали американцев к воротам кабульского аэропорта, чтобы тех эвакуировали.
Об этом CNN рассказали два представителя Министерства обороны США.
США создали «секретные ворота» в аэропорту и «контакт-центры», чтобы направлять американцев для эвакуации. Американцы получали сообщение о сборе в специальных пунктах рядом с воздушными воротами. Там талибы проверяли их документы, после чего сопровождали коротким путем к зоне прохода, которая находилась под контролем военнослужащих США. За один день боевики сопровождали в аэропорт несколько таких групп. Один из военных чиновников сказал, что договоренность с талибами «красиво работала».
Другие источники CNN рассказали, что американцы в Афганистане не верили, когда им говорили о безопасном проходе в сопровождении талибов. Многие думали, что они неправильно понимали направление, куда надо идти, и искали разъяснения. Людей уверяли, что талибы действительно позволили им выйти.
Отметим, что в течение всей эвакуации официальные лица администрации Байдена подчеркивали, что талибы сотрудничают и обеспечивают «безопасный проход» для американцев.
- Ночью 31 августа США завершили эвакуацию военных из Афганистана, тем самым прекратив эвакуацию людей. Самолеты США, начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек — это одна из крупнейших воздушных перевозок в истории.
- «Талибан» обещает позволить иностранным гражданам и афганцам с соответствующими документами безопасно покинуть страну после завершения международной спасательной миссии.
- Украина продолжит эвакуацию своих граждан из Афганистана и после 31 августа. Дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают безопасные пути выезда через другие аэропорты или наземными маршрутами.