Министр Кулеба: Примерно 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Константин Симоненко
Об эвакуации из Афганистана попросили еще примерно 200 украинцев, но ситуация с количеством желающих выехать в Украину постоянно меняется.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в составе украинской делегации в США, сообщает «Громадське».
«Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы», — заверил он.
В то же время, Кулеба отметил, что о помощи с эвакуацией своих граждан Украину попросили четыре страны.
«Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности использовать помощь в эвакуации как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами.
Между тем издание «Заборона» опубликовало видеообращение граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их и их семьи из Афганистана.
- 26 августа у ворот аэропорта, где эвакуации ожидали тысячи афганцев, прогремели два взрыва. В толпе людей подорвались террористы-смертники. Ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства Хорасан» (ИД-Х) — это региональный филиал группы джихадистов, которые называют себя «Исламским государством», действует в Афганистане и Пакистане. Жертвами взрыва стали более 20 человек, 13 из которых — американские военные.
- После обострения ситуации в Афганистане в середине августа совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину организовали шесть эвакуационных рейсов. Они вернули в Киев более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.
- Ранее стало известно, что подразделения движения «Талибан» начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.