Министр Кулеба: Примерно 200 украинцев просят эвакуировать их из Афганистана

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Константин Симоненко

Об эвакуации из Афганистана попросили еще примерно 200 украинцев, но ситуация с количеством желающих выехать в Украину постоянно меняется.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в составе украинской делегации в США, сообщает «Громадське».

«Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы», — заверил он.

В то же время, Кулеба отметил, что о помощи с эвакуацией своих граждан Украину попросили четыре страны.

«Не надо торговать человеческим горем и пытаться продавать его и превращать в маркетинг. Мы не занимаемся саморекламой, мы просто делаем свое дело. Наши партнеры это ценят», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности использовать помощь в эвакуации как геополитическое преимущество и плюс в отношениях с другими государствами.

Между тем издание «Заборона» опубликовало видеообращение граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их и их семьи из Афганистана.