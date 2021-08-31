В Microsoft назвали дату выхода Windows 11

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Panos Sakalakis / Unsplash

Корпорация Microsoft назвала дату выхода новой операционной системы Windows 11. Она станет доступной с 5 октября.

Об этом пишет The Verge.

Пользователи смогут обновиться до Windows 11 бесплатно. Само обновление будет поэтапным. Сначала пользоваться операционной системой смогут те, чьи компьютеры соответствуют минимальным требованиям. Все остальные получат доступ к обновлению чуть позже.

К моменту релиза Windows 11 будет иметь не все функции, которые были анонсированы ранее, но со временем они появятся.