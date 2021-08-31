Первым заместителем нового главы МВД Монастырского назначили заместителя главы МИД Енина

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Facebook / Eugene Enin

Кабмин назначил первого заместителя министра внутренних дел Дениса Монастырского. Им стал уже бывший заместитель главы МИД Евгений Енин.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1014-р.

«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», — отмечается в документе.

Евгений Енин в 2005-2010 годах работал в посольстве Украины в Молдове. Затем с 2012 до 2016 года работал в посольстве Украины в Италии.

В 2016 году его назначили заместителем генпрокурора, а в апреле 2020 года он перешел на работу в МИД — заместителем министра.