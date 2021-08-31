ЕС согласился на консультации с Украиной по поводу «Северного потока — 2»
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- Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Европейский Союз согласился на проведение консультаций с Украиной по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». Киев подал соответствующий запрос.
Об этом рассказали в Еврокомиссии агентству Интерфакс.
«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности, по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше выполнить их просьбу о консультациях», — подчеркнули там.
Также в Еврокомиссии отметили, что ЕС, как и раньше, придает большое значение энергетической безопасности Украины и готов обсуждать любые вопросы, которые волнуют Украину.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года.