ЕС согласился на консультации с Украиной по поводу «Северного потока — 2»

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Европейский Союз согласился на проведение консультаций с Украиной по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». Киев подал соответствующий запрос.

Об этом рассказали в Еврокомиссии агентству Интерфакс.

«Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности, по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше выполнить их просьбу о консультациях», — подчеркнули там.

Также в Еврокомиссии отметили, что ЕС, как и раньше, придает большое значение энергетической безопасности Украины и готов обсуждать любые вопросы, которые волнуют Украину.