США завершили эвакуацию военных из Афганистана. Из Кабула вылетел последний американской самолет

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Министерство обороны США

Из Афганистана ночью 31 августа вылетел последний американский самолет, который занимался эвакуацией военных США. Операция завершена.

Эту информацию подтвердил Пентагон, а детали пишет The Washington Post.

В Кабуле наступило 31 августа (разница во времени с Киевом составляет два часа) — дедлайн от талибов для вывода войск США. С выводом войск США завершается 20-летняя миссия американцев в Афганистане.

«Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и о конце военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и афганцев из уязвимых групп. Последний C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа в полдень в 15:29 [по Вашингтону или 22:29 по Киеву]», — сказал командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи на пресс-конференции.

Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в «Талибане» пишет, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль боевиков после того, как оттуда ушли американские военные. Аэропорт был единственным способом покинуть Афганистан.

Также Маккензи назвал итоговые данные по потерям Соединенных Штатов за время войны в Афганистане: 2 461 человек убитыми и более 20 тысяч раненых. По данным Пентагона, в Афганистане остается около 2 тысяч «особо агрессивных» боевиков «Исламского государства».

С 14 августа эвакуировали более 120 тысяч человек — это одна из крупнейших воздушных перевозок в истории (6 тысяч своих граждан, в стране остаются еще несколько сотен американцев). В Пентагоне заявили, что в Афганистане не осталось ни одного американского солдата.

Напомним, что «Талибан» согласился позволить иностранным гражданам и афганцам с соответствующими проездными документами безопасно покинуть страну после завершения международной спасательной миссии.