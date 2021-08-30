МАГАТЭ: Северная Корея, вероятно, перезапустила ядерный реактор для создания оружия

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Северная Корея вероятно перезапустила ядерный реактор в Йонбене, который производил плутоний, как считается, для ядерного оружия.

Об этом сказано в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

В отчете указано, что с июля 2021 года на реакторе появились признаки его запуска, в частности сброс воды для охлаждения. Без работы он стоял с начала декабря 2018 года и в МАГАТЭ отмечают, что реактор лежит в основе ядерной программы Северной Кореи.

Также есть свидетельства работы лаборатории — она пять месяцев обрабатывала полную партию отработанного топлива, что явно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

МАГАТЭ следит за реактором с помощью спутниковых снимков. С 2009 году у инспекторов нет доступа к КНДР, после того как Пхеньян всех выслал. Международное сообщество считает, что Северная Корея пытается создать свое ядерное оружие. Последнее ядерное испытание было в 2017 году.