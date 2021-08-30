«Ангелы с большим сердцем». Канадские СМИ сообщили о «дерзкой» спецоперации украинских военных по эвакуации беженцев из Кабула

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Украинские военнослужащие провели спецоперацию в Кабуле, благодаря которой из Афганистана удалось эвакуировать группу переводчиков, сотрудничавших с канадской армией.

Об этом пишет канадское издание Globе and Mail.

Операцию провели в пятницу, 27 августа. Перед этим из Кабула улетел последний канадский эвакуационный рейс. После этого Канада заявила, что готова принять беженцев из Афганистана, если они сумеют самостоятельно добраться до третьих стран. В связи с этим Оттава обратилась к правительству Украины с просьбой доставить беженцев сначала в Киев, откуда они, после прохождения всех процедур, отправятся в Канаду.

Издание также подчеркивает, что операцию провели через несколько часов после теракта, унесшего жизни около 20 человек, среди которых было 13 американских солдат. После этого США заявили, что въезд в аэропорт Кабула будет доступен только гражданам Соединенных Штатов.

Сообщается, что украинские военные вошли в Кабул пешком. У солдат были фотографии номерных знаков двух микроавтобусов с 19 беженцами. Украинцы окружили автобусы и доставили их в аэропорт.

«Мы просто отправили им номера наших автомобилей… и они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они спросили: “Украина?”, мы сказали: “Да!”, И они повели нас внутрь», — сказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пятерых детей, переводчик, помогавший The Globe and Mail освещать роль Канады в афганской войне.

Эвакуированные заявили изданию, что были ошеломлены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы. Три попытки вывезти указанную группу силами канадских и американских военных потерпели неудачу. Планировалось, что беженцы смогут добраться до назначенных мест встречи возле ворот аэропорта, однако этого не случилось из-за хаоса и тысяч афганцев, пытавшихся прорваться на аэродром.

«Все удивлены. В течение последнего месяца я пытался добиться, чтобы нас кто-нибудь забрал. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех — и никакого решения. Они боялись выйти», — сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший с канадским спецназом в Кандагаре. «Украинские солдаты были для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца», — добавил он.

Правительство Канады выдало беженцам гуманитарные визы, которые позволят им въехать в страну. Сейчас они находятся в Украине. «Канада дополнительно запросила нашу дополнительную поддержку, и мы будем рады помочь», — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы, полученные от The Globe and Mail по электронной почте.

Он добавил, что операция в Кабуле продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины и почему Украину, наконец, следует принять в НАТО. «В этих ужасных обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм», — добавил Кулеба.