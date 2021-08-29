Reuters: Удар по Кабулу нанесли США — целились в автомобиль с террористом-смертником

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Военные силы США нанесли удар по Кабулу в воскресенье, 29 августа.

Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Reuters.

Как отмечается, целью удара был автомобиль с террористом-смертником, который собирался взорвать себя во время эвакуации военных.

По словам собеседников агентства, смертник является боевиком «Исламского государства Хорасан».

Информацию в комментарии Associated Press подтвердил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид. Он рассказал, что автомобиль был начинен взрывчаткой.

В то же время начальник полиции Кабула Рашид отметил, что речь идет о ракетном ударе.

Как сообщило афганское информагентство Asvaka, погибли по меньшей мере два человека и трое пострадали. Среди них есть женщины и дети (известно о гибели одного ребенка).