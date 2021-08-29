Reuters: Удар по Кабулу нанесли США — целились в автомобиль с террористом-смертником
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Военные силы США нанесли удар по Кабулу в воскресенье, 29 августа.
Об этом со ссылкой на американских чиновников пишет Reuters.
Как отмечается, целью удара был автомобиль с террористом-смертником, который собирался взорвать себя во время эвакуации военных.
По словам собеседников агентства, смертник является боевиком «Исламского государства Хорасан».
Информацию в комментарии Associated Press подтвердил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид. Он рассказал, что автомобиль был начинен взрывчаткой.
В то же время начальник полиции Кабула Рашид отметил, что речь идет о ракетном ударе.
Как сообщило афганское информагентство Asvaka, погибли по меньшей мере два человека и трое пострадали. Среди них есть женщины и дети (известно о гибели одного ребенка).
- 26 августа возле ворот аэропорта, где эвакуации ожидают тысячи афганцев, прогремели два взрыва. В толпе людей подорвался террорист-смертник — погибли почти 200 человек. Ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства Хорасан» (ИД-Х) — это региональный филиал группы джихадистов, которые называют себя «Исламским государством», действует в Афганистане и Пакистане.
- В аэропорту Кабула эвакуация людей продолжается — Великобритания объявила последний этап, а ряд стран остановили отправку рейсов после атаки смертников. США заявили, что продолжат эвакуацию и после 31 августа (дедлайна), несмотря на угрозы.
- Днем 29 августа в Афганистане возле аэропорта в Кабуле прогремел новый взрыв. Ракета попала в жилой дом.