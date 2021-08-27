Самолеты Зеленского и президента Румынии не смогли сесть в Кишиневе из-за тумана. В Молдове отложили праздничную программу
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в Кишинев, не смог сесть в столице Молдовы из-за сильного тумана.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Молдовы.
Как отмечается, также не смог приземлиться самолет президента Румынии Клауса Йоханниса.
В связи с этим программу праздничных мероприятий к 30-летию независимости Молдовы отложили на один час.
По данным издания «Думская», президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы. Впоследствии он дозаправился и вновь вылетел в Молдову, где аэропорт «Кишинев» уже принимает самолеты.
Как сообщили в Офисе президента Украины, в 12:25 Зеленский приземлился в Кишиневе, где у него запланированы двусторонние переговоры с президентом Молдовы и встреча с руководителями иностранных делегаций.
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