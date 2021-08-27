Байден пообещал отомстить террористам ИГ за теракты в Кабуле

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Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам «Исламского государства» за гибель военных США во время терактов в Афганистане.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

«Мы не простим, мы не забудем... Мы выследим вас и заставим заплатить. Эти террористы ИГ не победят. Мы спасем американцев; мы вывезем наших афганских союзников, и наша миссия продолжится. Америку не напугать», — сказал Байден, обращаясь к организаторам атак в Кабуле, а также ко всем, «кто желает Америке зла».

Президент США отметил, что военные решили остаться и завершить эвакуацию американцев из Афганистана, несмотря на угрозу новых терактов.

По словам главы Белого дома, он готов нанести удар по боевикам «Исламского государства» и уже поручил разработать план-ответ.

«Я приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам и руководству ИГ... Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем», — заверил он.

В то же время Байден взял на себя ответственность за «все, что произошло в последнее время», а также объяснил, почему США покинули авиабазу в Баграме.

«Военные сделали вывод, что Баграм не представляет большой добавленной стоимости и мудрее сосредоточиться на Кабуле. Я последовал их рекомендации», — отметил американский президент