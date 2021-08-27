Генерал США Маккензи рассказал детали атаки террористов возле аэропорт Кабула

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Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи выступил с брифингом, на котором рассказал детали атаки террористов возле ворот международного аэропорта Кабула, в котором продолжается эвакуация людей из Афганистана.

Об этом сообщают CNN и BBC.

По словам генерала, группу людей и военных возле ворот аэропорта атаковали двое террористов-смертников, после чего другие боевики открыли огонь. США проверяют, кто именно стоит за атакой и намерены «наказать виновных». Ответственность на себя уже взяло «Исламское государство», которое воюет и против «Талибана».

Говоря о жертвах, Маккензи со ссылкой на данные афганских чиновников завил о более 60 убитых и минимум 140 раненых.

Маккензи отметил, что американские силы ведут тесный контакт с талибами в вопросе дальнейшего контроля периметра аэропорта, поскольку ожидают новых нападений. Вероятность атак крайне велика и почти неизбежна. При этом он добавил, что талибы уже предотвратили несколько атак. «Талибан» будет контролировать безопасность за пределами ворот.

Разведка ожидает нападений террористов-смертников на автомобилям или ракетных атак. Также есть факты того, что боевики стреляют по взлетающим самолетам, но угрозы пока нет — американские военные считают, что у них нет переносных зенитно-ракетных комплексов.

Пентагон пока не считает, что для обеспечения безопасности аэропорта дополнительные войска не нужны — хватает и той тысячи бойцов, которая уже держит контроль. Им помогают дроны и другие воздушные системы для отслеживания ситуации вокруг.

Генерал заявил, что в Афганистане сейчас остаются около 1 тысячи американцев, которым необходима эвакуация. В самом аэропорту рейсы ожидают 5 тысяч человек. На сегодняшний день из страны вывезено 104 тысячи мирных жителей, в том числе 66 тысяч силами американцев и 37 тысяч союзниками по НАТО.

США продолжат эвакуация, несмотря на угрозы.