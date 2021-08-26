В Бразилии во время рейда полицейские нашли редкий скелет птерозавра. Почему это важно?

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Зачастую окаменелости тапеяридов встречаются в Бразилии, но большинство из них являются лишь частичными останками. Однако найденная окаменелость содержит части почти всего тела птерозавра, включая кусочки мягких тканей.

Этот вид известен как Tupandactylus navigans, пишет CNN.

Останки обнаружили в шести квадратах известняковых плит, конфискованных во время полицейского рейда в 2013 году в порту «Сантос» в Сан-Паулу.

«Окаменелости в Бразилии охраняются законом, поскольку они являются частью геологического наследия страны. Поэтому для сбора останков требуется разрешение, а торговля и частные коллекции окаменелостей в Бразилии незаконны», — рассказал автор исследования и палеонтолог из Университета Сан-Паулу Виктор Беккари.

После того как плиты перевезли в Университет Сан-Паулу, их сложили все вместе, как пазл, для более детального изучения. Исследователи провели компьютерную томографию, чтобы найти кости внутри камня.

Беккари и его коллеги начали изучать окаменелость в 2016 году. Это открытие ознаменовало собой первый случай, когда ученые изучили почти полный скелет, а не только череп тапеяарида.

«Образец очень хорошо сохранился, с более чем 90% скелета и отпечатками мягких тканей гребня головы и ороговевшего клюва», — добавил Беккари.

Скелет извлекли из богатой ископаемыми Crato Formation на северо-востоке Бразилии, ему примерно 115 миллионов лет. Поскольку у птерозавра была длинная шея, большую часть времени он проводил на земле, добывая пищу, и не летал на большие расстояния.

«Размах его крыльев составлял более 2,5 метра, а рост — метр (40% приходилось на гребень головы). Учитывая такой высокий гребень и длинную шею, это существо вряд ли могло летать на большие расстояния», — отметил Беккари.

Однако у этих птерозавров были приспособления, необходимые для полета, включая спинную кость, которая помогала поддерживать грудную клетку против сил, создаваемых движением крыльев.

Этот образец позволяет лучше понять полную анатомию этого животного и дает представление о среде, в которой оно жило.