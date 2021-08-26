Американские метеорологи: 2020-й стал самым жарким годом для Европы

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Американское метеорологическое общество заявило, что прошлый, 2020 год был самым жарким годом для Европы. Кроме этого, 2020-й вошел в тройку самых жарких для всего мира (все пять самых теплых годов в Европе зафиксированы с 2014 года).

Об этом говорится в отчете сообщества, который опубликовали 25 августа, а его детали рассказывает CNN.

Метеорологическое бюро Великобритании, которое участвовало в подготовке отчета, заявило, что рекорд был побит «в значительной мере». Средние температуры в Европе в прошлом году были на +1,9 °C выше среднего значения 1981—2010 годов (этот период используют как ориентир для измерения того, как меняются температуры).

17 европейских стран сообщили о рекордно высоких годовых температурах: Франция, Испания, Швейцария, Бельгия, Норвегия и Швеция. В Арктике средняя температура воздуха в 2020 году была самой высокой за всю историю наблюдений и на +2,1 °C выше среднего значения за 1981—2010 годы. В Антарктиде также было очень тепло: на станции Эсперанса 6 февраля 2020 года температура достигла +18,3 °C, что стало самой высокой температурой, зарегистрированной на континенте, и гораздо выше ее предыдущего рекорда в 2015 году — +17,2 °C. В других частях света также наблюдались рекордно высокие температуры, в том числе в Японии, Мексике и на Сейшельских островах.

В докладе говорится, что этим летом большая часть северного полушария столкнулась с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата, в виде волн аномальной жары и лесных пожаров в Греции, Италии, США, Канаде, Турции и Франции, а в Германии и Бельгии в июле прошли смертоносные наводнения.

В то время как пандемия несколько притормозила экономическую активность во всем мире и привела к сокращению выбросов углекислого газа на 6—7%, глобальная концентрация парниковых газов выросла до нового максимума в 2020 году.

Оперативный метеоролог из Метеорологического бюро и ведущий специалист Роберт Данн заявил: «Этот отчет дополняет все другие данные о том, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет на все части земного шара, но не во всех регионах это изменение происходит с одинаковой скоростью».

«Два градуса могут показаться не очень впечатляющими для обычного человека на улице — вы можете не заметить разницы в два градуса, если выйдете на улицу. Но это небольшое изменение средних температур приводит к значительному изменению частоты и интенсивности некоторых погодных условий, особенно в периоды жары, подобные тем, которые происходят в Европе, а также в Северной Америке», — отметила исполнительный директор Королевского метеорологического общества Лиз Бентли. Она добавила, что этот отчет 2020 года «отражает реальность» и является «еще одним свидетельством того, что наш климат меняется».