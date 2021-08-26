Оппозиционера Навального в тюрьме заставляют часами смотреть российское ТВ
- Автор:
- София Телишевская
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Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что его заставляют смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день. Он расценивает это как средство психологического насилия.
Об этом политик сообщил изданию The New York Times.
«Наиболее безумное — это принуждение к просмотру российского государственного телевидения и избранных пропагандистских фильмов более восьми часов в день в рамках программы, которую власти называют «просветительской». Она заменила каторжные работы для политзаключенных», — рассказал Навальный.
По его словам читать, писать или делать что-либо во время просмотра фильмов и передач запрещено. Если заключенный засыпает, охранники его будят.
«Мы смотрим фильмы о Второй мировой войне или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев», — отметил оппозиционер и добавил, что «все организовано так, что он находится под максимальным контролем 24 часа в сутки».
- Навальный находится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 километрах от Москвы. Его арестовали в январе 2021 года после возвращения в Россию из немецкой клиники Шарите. Там он лечился после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».
- 2 февраля 2021 года Навального суд отправил в колонию на 2 года и 8 месяцев по делу «Ив-Роше». Западные спецслужбы и журналисты-расследователи считают, что это сделали сотрудники ФСБ, но Кремль все отрицает и утверждает, что тюремное заключение Навального не носит политического характера.
- 11 августа Навальному предъявили новое обвинение — в создании «Фонда борьбы с коррупцией», который с августа 2021 года находится в перечне террористов.