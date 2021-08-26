В Австралии возле больниц устанавливают палатки из-за вспышки коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Австралии из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, которую спровоцировал вариант «Дельта», возле больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной помощи на открытом воздухе.
Об этом сообщает Reuters.
Основанием для такого решения стало выявление в самом многочисленном штате Новый Южный Уэльс более 1 029 новых случаев COVID-19 за сутки — впервые с начала глобальной пандемии. Накануне там зафиксировали 919 случаев, что было предыдущим рекордом для страны.
По словам представителя медицинского округа Западного Сиднея, импровизированное отделение неотложной помощи для пациентов с COVID-19 поможет «разгрузить задержки».
Премьер-министр страны Глэдис Береджиклян заявила, что хотя система «находится под давлением», она сможет противостоять нынешнему кризису, если уровень вакцинации вырастет.
Кроме Сиднея, второй по величине город страны — Мельбурн, а также столица Канберра тоже находятся в жесткой изоляции.
- Всемирная организация здравоохранения признала вариант коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот вариант сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, вариант «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- 25 августа глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире стабилизировалось, но на очень высоком уровне.