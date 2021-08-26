Ряд стран предупреждают о возможном теракте в аэропорту Кабула. Людей просят покинуть район

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Ряд стран предупреждают, что существует высокий риск террористической атаки в аэропорту столицы Афганистана — Кабула, и просит своих граждан не находиться там. Об этом сообщает BBC.

Австралия, США и Великобритания выпустили предупреждения для своих граждан. Тысячи людей все еще ждут внутри и за пределами аэропорта, надеясь вылететь из страны. Тем, кто уже за пределами аэропорта, рекомендуют немедленно покинуть район.

В четверг, 26 августа, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сказала: «Существует постоянная и очень высокая угроза террористической атаки. Эта опасность и эти риски увеличиваются с каждым днем, это мы всегда знали, и именно поэтому мы действовали [с эвакуацией] такими высокими темпами, какими только могли».

Великобритания выпустила аналогичное заявление и попросила людей «отойти в безопасное место и ждать дополнительных рекомендаций». Министерство иностранных дел заявило, что ситуация с безопасностью в Афганистане «остается волатильной», добавив, что существует «постоянная и высокая угроза террористической атаки».

Ни одна из стран не предоставила дополнительную информацию об угрозе безопасности.

Кроме этого, Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула «из-за развития ситуации в Афганистане и по договоренности с европейскими партнерами».

Страны спешат эвакуировать людей до 31 августа (за 10 дней господства талибов из страны воздушным путем вывезли 82 тысячи человек). Талибы выступили против продления срока эвакуации, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.