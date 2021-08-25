Госсекретарь США: «Талибан» обещает не мешать эвакуации людей из Афганистана после 31 августа

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У США нет крайнего срока для эвакуации людей из Афганистана. Движение «Талибан», боевики которого захватили страну, пообещало не мешать вывозу людей через аэропорт Кабула после 31 августа. Эту дату талибы называли крайней для вывоза войск и людей.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает AFP.

«У нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа», — сказал Блинкен во время брифинга.

По его словам, процесс эвакуации будет длится «столько, сколько потребуется». По оценкам американских ведомств, в стране сейчас находится около 1 500 американцев. Некоторые из них все еще думают, стоит ли уезжать.

На вопрос, будет ли посольство США в Кабуле продолжать работу после вывода американских войск, Блинкен сказал, что «рассматриваются различные варианты».