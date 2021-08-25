«Это корпоративный вопрос»: в Кремле отреагировали на решение немецкого суда по «Северному потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

В Кремле считают корпоративным вопросом разрешение ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» после того, как немецкий суд отклонил иск оператора трубы на решение Федерального сетевого агентства Германии. Там обязали газопровод соблюдать нормы газовой директивы ЕС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Скорее, это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», — сказал он.

Песков повторил, что в России считают «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом, который осуществит весомый вклад в энергетическую безопасность всей Европы.

Накануне компания Nord Stream — 2, которая является оператором строительства «Северного потока — 2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только в случае одобрения Еврокомиссии. Если газопровод не будет придерживаться европейских правил, то его не сертифицируют.