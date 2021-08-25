Немецкий суд обязал оператора «Северного потока — 2» выполнять газовые директивы ЕС. Что это значит?
- Автор:
- София Телишевская
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Компания Nord Stream — 2, которая является оператором строительства «Северного потока — 2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg.
Высший земельный суд Дюссельдорфа обязал «Северный поток — 2» соблюдать Европейское законодательство, то есть Третий энергопакет, во время реализации газопровода.
Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.
Эту директиву Европарламент принял 4 апреля 2019 года и тем самым распространил правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок, в частности «Северный поток — 2».
Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссии.
Если газопровод не выполнит европейские правила, то его не сертифицируют.
Заметим, российский «Газпром» строит «Северный поток — 2» для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в Европу в обход Украины.
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал это решение немецкого суда долгожданным и поздравил его.
«Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается», — написал он.
15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream — 2 в предоставлении дерогации по заявке от 10 января 2020 года. Власти считают, что по состоянию на 23 мая 2019 газопровод «Северный поток — 2» не отвечал критерию завершенности проекта, как того требует пункт 28b Федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ.
15 июня компания Nord Stream — 2 подала апелляцию против решения ФСА в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Компания настаивает, что на 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас «Северный поток — 2» завершен на 99%.
- 22 августа судно Fortuna завершило укладывать трубы в водах Дании.
- В конце июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет.
- Позже глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- Тем не менее 20 августа президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе и «Северного потока — 2».