Немецкий суд обязал оператора «Северного потока — 2» выполнять газовые директивы ЕС. Что это значит?

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Компания Nord Stream — 2, которая является оператором строительства «Северного потока — 2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Высший земельный суд Дюссельдорфа обязал «Северный поток — 2» соблюдать Европейское законодательство, то есть Третий энергопакет, во время реализации газопровода.

Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.

Эту директиву Европарламент принял 4 апреля 2019 года и тем самым распространил правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок, в частности «Северный поток — 2».

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только в случае одобрения Еврокомиссии.

Если газопровод не выполнит европейские правила, то его не сертифицируют.

Заметим, российский «Газпром» строит «Северный поток — 2» для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в Европу в обход Украины.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал это решение немецкого суда долгожданным и поздравил его.

«Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2. Борьба продолжается», — написал он.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало компании Nord Stream — 2 в предоставлении дерогации по заявке от 10 января 2020 года. Власти считают, что по состоянию на 23 мая 2019 газопровод «Северный поток — 2» не отвечал критерию завершенности проекта, как того требует пункт 28b Федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ.

15 июня компания Nord Stream — 2 подала апелляцию против решения ФСА в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Компания настаивает, что на 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.