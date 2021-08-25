CNN: США не успевают завершить эвакуацию из Афганистана до установленного талибами дедлайна

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Власти США не успеют забрать из Афганистана всех нуждающихся в эвакуации до 31 августа — дедлайна, который определили для американцев захватившие страну талибы.

Об этом пишет CNN.

Один из дипломатов сообщил, что в Кабуле «существует разрыв между реальностью и политикой». Дипломат добавил, что дедлайн 31 августа оставит в Афганистане десятки тысяч человек, нуждающихся в эвакуации.

Член Палаты представителей, демократ Адам Шифф также сомневается в возможности эвакуировать всех до 31 августа. «Я думаю, что это очень маловероятно, учитывая количество американцев, которые все еще нуждаются в эвакуации, количество представителей афганской прессы, лидеров гражданского общества, женщин-лидеров», — сказал Шифф.

А лидер республиканцев в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майкл МакКол предупредил, что люди, работавшие в Афганистане на США, умрут. «Когда эта дверь захлопнется, я все еще буду настаивать на своем заявлении: его [Байдена] руки будут в крови. Они казнят их после нашего ухода», — заявил МакКол.

Накануне талибы заявили, что они «больше не разрешают эвакуацию афганцев», и предупредили, что США должны придерживаться дедлайна.

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил на пресс-конференции 24 августа, что, хотя иностранные граждане могут выезжать из страны, огромные толпы афганцев, собравшиеся там в последние дни, должны вернуться домой, пообещав, что не будут подвергаться репрессиям со стороны нового руководства страны.

«Дорога, ведущая к аэропорту, заблокирована. Афганцы не могут ехать по этой дороге, чтобы добраться до аэропорта, но иностранным гражданам разрешено проехать по этой дороге в аэропорт. Мы больше не разрешаем эвакуацию афганцев», — сказал Муджахид.

Он добавил, что врачи и ученые Афганистана «не должны покидать эту страну, они должны работать в своих специализированных областях».