Суд в США запретил экс-владельцам ПриватБанка продавать активы и отклонил ходатайство о прекращении рассмотрения дела

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Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство бывших владельцев Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Они отмечали, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе банка 25 августа, ссылаясь на решение судьи, вице-канцлера Джозефа Слайтса III от 23 августа.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами бывших владельцев банка в США (status quo order).

«[Это] гарантия предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $600 млн, возмещения которых он требует в рамках этого производства», — говорится в решении суда.

В то же время Канцлерский суд удовлетворил ходатайство Коломойского и Боголюбова о приостановлении производства по отдельной части — пока не будут решены по сути судебные процессы, которые связаны с этим делом и рассматриваются в Украине.

Вице-канцлер Слайтс III отметил, что «будет продолжать решать определенные процессуальные вопросы», чтобы судебные разбирательства могли немедленно возобновиться, когда это станет возможным, отмечает Bloomberg.