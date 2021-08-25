В Украине среди школ разыграют компьютеры и другую технику. Для участия в конкурсе должны вакцинироваться 80% сотрудников учреждения

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Ben White / Unsplash

В Украине запустили национальный конкурс, в котором школы могут выиграть компьютерную технику. Условием для участия является вакцинация более 80% сотрудников учреждения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 августа.

«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут отправиться на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», — рассказал он.

Согласно официальным правилам конкурса «Вакцинированные и открытые», организатором которого является Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), он продлится с 20 августа по 3 октября. Объявление результатов приурочат ко Дню учителя.

Среди школ, которые примут участие в конкурсе, разыграют три суперприза — по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров, 15 мини-призов — по 1 роутеру и 10 гарнитур, а также 50 поощрительных призов — наборы защитных масок и экосумок (по 15 штук).

Заполнить анкету для участия в розыгрыше можно до 29 сентября включительно.