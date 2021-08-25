Следком России возбудил уголовное дело из-за отказа Украины поставлять воду в Крым — называют это «экоцидом»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Следственный комитета России возбудил уголовное дело об экоциде из-за блокады Украиной поставок пресной воды в оккупированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Там настаивают, что отсутствие водоснабжения региона «вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».
В СКР жалуются, что за последние шесть лет соленость озера Сиваш выросла в три раза, популяции практически всех видов животного мира сократились, а водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение.
«Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», — заявили в СКР.
- В марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на крымский полуостров. В сентябре 2015-го активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До оккупации Украина давала из Днепра в Крым до 85% пресной воды.
- Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма. В МИД Украины также отмечали, что нехватка воды вызвана массированной милитаризацией полуострова со стороны России.