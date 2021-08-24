Евросоюз увеличит помощь Афганистану до 200 миллионов евро

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Thierry Monasse / Contributor

Европейский Союз увеличит гуманитарную помощь Афганистану, где власть захватило движение «Талибан», с более чем €50 млн до свыше €200 миллионов.

Об этом написала на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня на онлайн-встрече лидеров G7 я объявлю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с более чем €50 миллионов до свыше €200 миллионов», — написала она.

По словам фон дер Ляйен, эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов Евросоюза на помощь народу Афганистана.