Четыре страны ЕС заявили о гибридной атаке со стороны режима Лукашенко. Польша начала строить стену на границе с Беларусью

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Главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в понедельник, 23 августа, обнародовали совместное заявление о «гибридной атаке» со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который для этого использует нелегальных мигрантов. Одновременно Варшава сообщила о начале строительства стены на границе.

В совместном заявлении четырех стран подчеркивается, что поток нелегалов «спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко» и является «гибридной атакой» на Евросоюз.

Премьеры Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий просят ООН и Совет Безопасности организации рассмотреть этот вопрос.

«Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги для содействия разрешению данной ситуации, а также потребовать от Беларуси соблюдать свои международные обязательства», — цитирует заявление Deutsche Welle.

Премьеры также указали, что их страны примут всех беженцев, пересекающих границу, но призвали ЕС рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в будущем. «Использование беженцев и иммигрантов в качестве оружия угрожает региональной безопасности Европейского Союза и является серьезным нарушением прав человека», — отметили они.

В то же время министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна на границе с Беларусью установит стену высотой 2,5 метра. Сроки реализации проекта он не уточнил. Ранее строить стену начала Литва.