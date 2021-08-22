Зеленский ввел в действие санкции против нардепа Деркача, главаря «ДНР» и российских СМИ
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- Костя Андрейковец
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Петр Журавель / Wikipedia
Президент Владимир Зеленский указами ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физлиц и юрлиц, а также российских СМИ.
Санкции введены против нардепа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы, российского бизнесмена Константина Килимнико, который действовал в сговоре с Деркачем, главаря «ДНР» Дениса Пушилина и российских веб-ресурсов. Среди заблокированных будут vedomosti.ru и mk.ru.
Санкции предусматривают ограничение торговых операций, ограничение (для юрлиц) на перевозки по территории Украины, запрет на вывод капиталов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий, запрет на вывоз денег и другое.
- 20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, видеоблогера Анатолия Шария, Деркача, Пушилина, а также судей в оккупированном Крыму и российских генералов.
- Через день Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы.