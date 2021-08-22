Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве «зеленого» водорода
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- Костя Андрейковец
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Twitter / Andrij Melnyk
В рамках договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, НАК «Нафтогаз Украины» и немецкая энергокомпания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) подписали меморандум о сотрудничестве в направлении производства «зеленого» водорода.
Об этом сообщает Офис президента.
«Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. «Нафтогаз» видит большие перспективы Украины в этой сфере. В частности, это касается производства «зеленого» водорода — водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода», — сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.
По его словам, этот документ открывает перспективы в экспорте «зеленого» водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности судна для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно судами в виде «зеленого» аммиака.
Меморандум также предусматриваются возможности коммерческой продажи украинского «зеленого» водорода на европейских рынках, с фокусом на существующие рынки. Кроме того, меморандум предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.
Рабочие группы НАК «Нафтогаз Украины» и RWE начнут совместную деятельность в рамках меморандума уже в сентябре этого года.
Зеленский отдельно отметил, что сотрудничество в этом секторе не компенсирует Украине потери от запуска «Северного потока — 2» в краткосрочной перспективе. Он заявил, что сохранение транзита газа через украинскую ГТС после 2024 года позволит нашей стране профинансировать «зеленый переход», что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом, для Украины никаких гарантий транзита нет.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Путин.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения.
- Газопровод могут достроить в ближайшее время — Путин говорил, что осталось проложить 15 км.