Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве «зеленого» водорода

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Twitter / Andrij Melnyk

В рамках договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, НАК «Нафтогаз Украины» и немецкая энергокомпания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) подписали меморандум о сотрудничестве в направлении производства «зеленого» водорода.

Об этом сообщает Офис президента.

«Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. «Нафтогаз» видит большие перспективы Украины в этой сфере. В частности, это касается производства «зеленого» водорода — водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода», — сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, этот документ открывает перспективы в экспорте «зеленого» водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности судна для транспортировки аммиака. Пилотный проект предусматривает доставку именно судами в виде «зеленого» аммиака.

Меморандум также предусматриваются возможности коммерческой продажи украинского «зеленого» водорода на европейских рынках, с фокусом на существующие рынки. Кроме того, меморандум предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.

Рабочие группы НАК «Нафтогаз Украины» и RWE начнут совместную деятельность в рамках меморандума уже в сентябре этого года.

Зеленский отдельно отметил, что сотрудничество в этом секторе не компенсирует Украине потери от запуска «Северного потока — 2» в краткосрочной перспективе. Он заявил, что сохранение транзита газа через украинскую ГТС после 2024 года позволит нашей стране профинансировать «зеленый переход», что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа.