«Гуманитарная ситуация совершенно беспрецедентная». В столице Афганистана временно закрывают аэропорт

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать из него тех людей, которые уже там находятся.

Об этом сообщает местное издание Кhaama.

В Госдепе заявили, что гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и совершенно беспрецедентная, поскольку за последние семь дней 12 человек были застрелены или погибли в толпе.

США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить сейчас в аэропорт, поскольку тысячи людей заполонили вход перед главными воротами, что затрудняет процесс эвакуации.

«Въезд в аэропорт будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходу», — говорится в сообщении.

Американские военные сейчас контролируют воздушное движение на аэродроме для обеспечения эвакуации граждан США и стран-союзников.

22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.

Сейчас более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.