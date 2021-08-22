«Гуманитарная ситуация совершенно беспрецедентная». В столице Афганистана временно закрывают аэропорт
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- София Телишевская
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать из него тех людей, которые уже там находятся.
Об этом сообщает местное издание Кhaama.
В Госдепе заявили, что гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и совершенно беспрецедентная, поскольку за последние семь дней 12 человек были застрелены или погибли в толпе.
США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить сейчас в аэропорт, поскольку тысячи людей заполонили вход перед главными воротами, что затрудняет процесс эвакуации.
«Въезд в аэропорт будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходу», — говорится в сообщении.
Американские военные сейчас контролируют воздушное движение на аэродроме для обеспечения эвакуации граждан США и стран-союзников.
22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.
Сейчас более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.