В ЕС подтвердили, что ведут переговоры с «Талибаном». Однако это не значит признание власти талибов в Афганистане

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European Parliament / Flickr

В Европейском Союзе подтвердили, что ведут переговоры с афганским фундаменталистским исламистским движением «Талибан», который захватил контроль почти над всей страной.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в лагерь афганских беженцев в Испании.

Впрочем, фон дер Ляйен подчеркнула, что контакты с «Талибаном» ни в коем случае не означают признание новой власти в Афганистане. Речь идет прежде всего об облегчении эвакуации из этой страны.

По словам главы Еврокомиссии, людям, которые оказались в опасности из-за захвата власти талибами, надо предложить безопасные пути эвакуации.

Руководительница Еврокомиссии также предложила перспективу увеличения гуманитарной помощи Афганистану от Евросоюза. По ее словам, такое предложение сделают в ближайшем будущем.

«Мы должны помочь, это наша ответственность», — отметила она. Причем помогать, по мнению фон дер Ляйен, нужно не только тем, кто вылетел из страны, но и тем, кто остался в Афганистане. Впрочем, все будет зависеть от соблюдения талибами прав человека, в частности женщин и девушек.

Недавно начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что «Талибан» сегодня может быть совсем другим, чем 20 лет назад. Он предполагает, что им можно «дать шанс» хотя бы потому, что они впервые станут публичными и выйдут из тени.

Следом за главой Генштаба премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что «выводы о талибах надо делать с учетом их действий, а не слов».

А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС «придется говорить» с лидерами фундаменталистского исламистского движения «Талибан», который фактически захватил власть в Афганистане. Впрочем, это не означает официального признания их правления.