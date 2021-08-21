Операцию по эвакуации украинцев из Афганистана организовало Главное управление разведки
- Автор:
- Олег Панфилович
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Операцию по эвакуации украинцев и иностранных граждан из Афганистана организовало Главное управление разведки.
Об этом сообщается на странице ведомства.
«В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана была эвакуирована группу наших соотечественников и граждан других государств. По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину», — сообщается на странице ГУР.
Там добавили, что операция была организована и осуществлена «патриотами и профессионалами, выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины».
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