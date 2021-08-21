Беженцев из Афганистана разместят на военной базе в Германии

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Авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Как сообщили представители самой авиабазы, из Афганистана доставили 300 человек. Их перевезли из Катара в Германию двумя военно-транспортными самолетами С-17. Сообщается, что прибывших афганцев временно разместят в ангарах авиабазы.

В Вашингтоне надеются, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема беженцев из Афганистана. 20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять у себя беженцев. Через несколько часов полеты возобновили. США также поблагодарили Германию и других своих партнеров за поддержку в эвакуации людей из Афганистана.