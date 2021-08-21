Суд отменил арест имущества Андрея Клюева по делу Майдана

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущество бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева по делу об убийствах во время протестов на Майдане.

Об этом сообщают медийный проект Watchers и «Украинская правда».

Соответствующее решение 20 августа приняла судья Лидия Щебуняева.

Адвокат Мария Синицына просила отменить арест на имущество, изъятое при обыске в доме в Козине, поскольку, по ее словам, здание и все имущество в нем принадлежат родителям Клюева, а сам он никогда не жил там.

«На время обыска дом находился в собственности Петра Клюева, который работал всю жизнь на шахте. Там проживали супруги Клюевы с 2004 года. Вазы, сервизы, бокалы, иконы, картины, статуэтки принадлежали Петру Клюеву и его жене Людмиле. Последняя, после смерти Петра, получила в собственность все указанное имущество», — заявила она.

Однако прокуратура отмечала, что арестованное имущество может стать источником возмещения убытков более 80 потерпевшим по делу, если Клюева признают виновным.

«Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать», — заявил прокурор Алексей Клименко.

По его словам, защита Клюева уже длительное время пыталась снять арест с этих вещей, однако ранее ходатайство отклоняли. В то же время Клименко отметил, что ценность вещей, с которых сняли арест, является незначительной.

Кроме этого, прокуратура считает, что Шевченковский райсуд нарушил подсудность, рассматривая это решение, поскольку его должен был рассматривать Подольский районный суд.