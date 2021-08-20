Кличко: Минкультуры согласовало строительство жилого дома на месте усадьбы Барбана

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Скакодуб Андрей / POOL

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию жилого комплекса на улице Обсерваторной, где ранним утром 20 августа снесли усадьбу Барбана.

Об этом он сообщил в Facebook.

Кличко обвинил Минкультуры в том, что ведомство полностью игнорирует представление Киевгорадминистрации о внесении 1 469 объектов в Реестр культурного наследия. «Разрушается прикрытый плакатиком «Большая реставрация» Гостиный двор, который Минкультуры не способно передать общине Киева, чтобы его можно было отремонтировать. Разрушаются сотни объектов по всей стране», — заявил Кличко.

Он назвал поднятый на СНБО вопрос памятников архитектуры «перезревшим». «Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX—ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию», — отметил мэр столицы.