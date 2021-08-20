Военный самолет США вывез из Афганистана почти на треть людей больше, чем считалось ранее. Не учли детей
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Air Mobility Command
Самолет Военно-воздушных сил США, который эвакуировал жителей Афганистана из Кабула 15 августа, вывез почти на 200 человек больше, чем сообщалось изначально.
Об этом Транспортное командование Военно-воздушных сил США сообщило в Twitter.
«Уточнение. C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 граждан Афганистана из международного аэропорта Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета. Начальное количество в 640 пассажиров включало только взрослых. На борту также оказались 183 ребенка», — говорится в сообщении.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.