СНБО: «Черкассыгаз» из холдинга Фирташа вернут в госсобственность

Новости

Гонтарь Владимир / УНИАН

Предприятие «Черкассыгаз», которое связывают со структурами бизнесмена Дмитрия Фирташа, вернут в государственную собственность.

Соответствующее решение принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны 20 августа, заявил на брифинге секретарь ведомства Алексей Данилов.

По его словам, был заслушан доклад министра энергетики Герман Галущенко по этому вопросу, после чего было принято протокольное поручение вернуть в госсобственность предприятие, «которое незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось». Он добавил, что правительству и правоохранительным органам поручено изучить, как государство лишилось контрольного пакета акций, и узнать, кто за этим стоит, чтобы возместить убытки.