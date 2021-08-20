Снос усадьбы Барбана: Ткаченко поднял на СНБО вопрос о разрушении исторической части Киева

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Кузьмин Александр / УНИАН

Министр культуры Александр Ткаченко вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о разрушении исторической среды Киева.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы пригласили господина Кличко на заседание СНБО, чтобы пообщаться именно по этому вопросу. К большому сожалению, он, пока по неизвестным причинам, не смог быть на заседании СНБО, поэтому рассмотрение этого вопроса происходило в его отсутствие», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО пожаловался, что в последнее время Киев превращается из города всемирного наследия ЮНЕСКО в опасную и хаотическую застройку. СНБО приняло протокольное поручение местным властям проверить все объекты, подпадающие под охрану согласно закону о культурном наследии.