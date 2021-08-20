Руководитель Нацполиции Черновицкой области также ушел в отставку
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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МВС України
Начальник Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев на своей странице в Facebook 20 августа сообщил об отставке.
Причину такого решения он не назвал.
Дмитриев стал вторым руководителем областного управления Нацполиции, который уволился 20 августа. Ранее об этом, а также в Facebook, заявил Андрей Рубель, который руководил Нацполицией в Харьковской области. На официальных сайтах региональных управлений сообщений об увольнении руководителей на момент публикации материала не было.
- Кадровые перестановки в МВД начались после отставки Арсена Авакова, который руководил министерством почти семь лет. Его на этом посту сменил нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский.
- 4 августа с должности заместителя министра внутренних дел уволили Антона Геращенко.
- А уже 11 августа подал рапорт об отставке начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Новым главой полиции Киева назначили начальника Главного управления Нацполиции в Полтавской области Ивана Выговского.