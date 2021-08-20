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В России утверждают, что на выборах в Госдуму хотят проголосовать 90 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Для участия в электронном голосовании на выборах в российскую Госдуму якобы подали заявления более 90 тысяч жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, сообщает «Эхо Москвы».

Он также уточнил, что речь идет о жителях Донбасса, которые получили российские паспорта.