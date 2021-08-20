Мэра Киева Кличко вызывают на заседание СНБО
- Автор:
- София Телишевская
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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны.
«Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала», — отметил Кличко в социальных медиа.
Мэр не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку сейчас находится в Чернигове.
«К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов», — подчеркнул мэр.
В то же время Виталий Кличко не исключает, что во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 20 августа может обсуждаться вопрос об отстранении его с должности главы КГГА.
В эфире «Украинского радио» он отметил, что «не цепляется за кресло», однако важно не сломать вертикаль власти в столице. Кличко подчеркнул, что ситуация, когда мэр Киева не будет одновременно председателем Киевской городской государственной администрации, может привести к хаосу.
- Вечером 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- 16 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.
- Накануне, 17 августа, обыски прошли в коммунальном предприятии «Житлоинвестбуд-УКБ» — из-за хищения средств на ремонте детсадов. Начальнику управления образования Святошинской РГА в Киеве сообщили о подозрении в растрате примерно 2 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».