Мэра Киева Кличко вызывают на заседание СНБО

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Михаил Палинчак / Пресс-служба Президента Украины

Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала», — отметил Кличко в социальных медиа.

Мэр не объяснил причину такого вызова, но отметил, что не сможет приехать, поскольку сейчас находится в Чернигове.

«К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов», — подчеркнул мэр.

В то же время Виталий Кличко не исключает, что во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 20 августа может обсуждаться вопрос об отстранении его с должности главы КГГА.

В эфире «Украинского радио» он отметил, что «не цепляется за кресло», однако важно не сломать вертикаль власти в столице. Кличко подчеркнул, что ситуация, когда мэр Киева не будет одновременно председателем Киевской городской государственной администрации, может привести к хаосу.