Меркель приехала в Россию на переговоры с Путиным. Они будут обсуждать Украину

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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает Meduza, в последний раз в статусе канцлера.

Встреча проходит в Большом кремлевском дворце. Кремль сообщает, что лидеры стран обговорят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества», а также актуальные международные и региональные вопросы.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указывал, что главы стран обсудят борьбу с коронавирусом, ситуацию в Беларуси и Афганистане, войну на Донбассе и газопровод «Северный поток — 2». Германия будет настаивать на сохранении роли Украины как страны-транзитера российского газа.

После Москвы Меркель приедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсудят гарантии Германии в случае запуска газопровода, а также войну на Донбассе. Президент Зеленский ранее настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса. Также Зеленский говорил, что надеется на определенные договоренности, с которыми Меркель прибудет в Киев.